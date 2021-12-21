Ціна газу в Європі вперше перевищила позначку у $2 тисячі

Ціна на газ у Європі подолала історичний максимум у $2 тисячі за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані біржі.
Ціна піднялася на тлі наближення зими та скорочення «Газпромом» обʼєму газу для прокачування трубопроводом «Ямал — Європа», а також падіння вітрогенерації у регіоні.
«Газпром» з початку грудня перестав бронювати потужності газопроводу «Ямал — Європа» на місяць і перейшов на щоденне бронювання, із запропонованих раніше 89 млн кубометрів на добу компанія бронювала 31 млн кубометрів.
Однак на український платіжках це не відобразиться, оскільки річні контракти на газ були укладені з фіксованою ціною.
- На початку 2021 року тисяча кубометрів газу коштувала $200 — 250. Різке зростання цін розпочалося з другої половини року. Позначку $1 900 за тисячу кубометрів біржова ціна на газ у Європі вперше перевищила 6 жовтня.