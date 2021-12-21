Ціна газу в Європі вперше перевищила позначку у $2 тисячі

Ціна на газ у Європі подолала історичний максимум у $2 тисячі за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані біржі.

Ціна піднялася на тлі наближення зими та скорочення «Газпромом» обʼєму газу для прокачування трубопроводом «Ямал — Європа», а також падіння вітрогенерації у регіоні.