Цена газа в Европе впервые превысила отметку в $2 тысячи

Цена на газ в Европе превысила исторический максимум в $2 тысячи за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена поднялась на фоне приближающейся зимы и того, что «Газпром» сократил объем газа для прокачки по трубопроводу «Ямал — Европа», а также падения ветрогенерации в регионе.