Російський «Газпром» створив у Німеччині дочірню компанію для сертифікації «Північного потоку — 2»

Російський «Газпром» створив у Німеччині дочірню компанію Gas for Europe GmbH, що дозволить продовжити сертифікацію газопроводу «Північний потік — 2», який може потрапити під санкції США у разі вторгнення військ Росії в Україну.

Про це повідомляється на сайті компанії Nord Stream 2 AG, якій не дозволили бути оператором «труби».

Gas for Europe GmbH стане власником і оператором частини газопроводу (54 км) у водах Німеччини, а також наземного обʼєкта у місті Любмін.

Створенням дочірньої компанії «Газпром» виконав вимогу закону Німеччини щодо незалежного оператора газотранспортної системи. Тепер німецький енергорегулятор, який у листопаді 2021 року призупинив сертифікацію, має чотири місяці на винесення рішення про відновлення цього процесу.

Потім це рішення направлять до Єврокомісії, яка також розглядатиме його 2—4 місяці. Вона має вирішити, чи відповідає газопровід усім європейським правилам.