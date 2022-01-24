Новий голова партії Меркель закликав Німеччину не блокувати постачання зброї Україні

«Німеччина не повинна блокувати підтримку України оборонною зброєю — не лише з відповідальності перед нашою історією, але й для забезпечення політичного світопорядку в Європі, якого Росія також зобовʼязалася дотримуватись», — написав він.

Зазначимо, раніше Мерц обіцяв порвати із «центристським курсом» партії, який 16 років проводила Ангела Меркель. Також він розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца за відсутність чіткої позиції у протистоянні Росії, яка нарощує війська біля кордонів України. Водночас Мерц є противником відключення Росії від міжбанківської системи SWIFT, оскільки це, на його думку, «зламає хребет» платіжній системі та завдасть помітних збитків як Росії, так і Німеччині.