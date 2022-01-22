Новим лідером партії Меркель став Фрідріх Мерц — її головний суперник

Християнсько-демократичний союз Німеччини (ХДС) офіційно обрав своїм лідером Фрідріха Мерца — ексголову фракції у Бундестазі і головного суперника Ангели Меркель.

Про це повідомляє DW.

Кандидатуру 66-річного Мерца на онлайн-зʼїзді підтримали 915 із 983 делегатів. Протягом тижня голоси затвердять письмово, після чого Мерц приступить до роботи у статусі голови ХДС.

Мерц обіцяв порвати із «центристським курсом» партії, який проводила 16 років Ангела Меркель, і заявив, що час поразок на виборах для ХДС минув. Він сказав, що досягне єдності між вищим керівництвом партії.

Крім цього, Мерц у своєму виступі звинуватив канцлера Німеччини у відсутності чіткої позиції у протистоянні Росії через нарощування військ біля кордонів України.