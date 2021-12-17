У Німеччині партію Меркель очолить Фрідріх Мерц — її головний суперник

Німецька партія «Християнсько-демократичного союзу» (ХДС) колишнього канцлера Ангели Меркель визначилася зі своїм новим лідером — майже дві третини членів ХДС підтримали кандидатуру ексголови фракції у Бундестазі Фрідріха Мерца.
Про це повідомляє Spiegel.
Уперше партія провела своєрідний референдум — майже 400 тисяч членів ХДС обирали майбутнього лідера. Мерц — головний політичний суперник Меркель — набрав 62,1% підтримки при явці у майже 64%. Він обійшов двох суперників і буде офіційно обраний головою християнських демократів на зʼїзді партії у січні.
Формально результат «референдуму» має затвердити партійний з’їзд. Мерц вступить на посаду 22 січня.
- 8 грудня 2021 року Ангела Меркель офіційно залишила посаду канцлера Німеччини, яку обіймала 16 років (чотири терміни). Новим канцлером став Олаф Шольц від Соціал-демократичної партії Німеччини. Її партія ХДС пішла в опозицію.
- Ангела Меркель планує написати автобіографію, де розповість чому і як ухвалювала основні політичні рішення за 16 років своєї роботи.