Ангела Меркель напише книгу про ключові рішення на посаді канцлера Німеччини

Ангела Меркель, яка нещодавно покинула посаду канцлера Німеччини, планує написати автобіографію, де розповість чому та як ухвалювала основні політичні рішення за 16 років своєї роботи.

Про це розповіла помічниця ексканцлера Беате Бауманн в інтерв’ю Der Spiegel.

За її словами, Меркель не писатиме у книзі про власне життя та його хронологію, а хоче пояснити своє бачення ключових політичних рішень. На написання книги піде два або три роки, але угоди із видавництвом ще немає.

«Канцлерка і я переконані: якщо ми писатимемо цю книгу, то робитимемо це удвох, без допомоги гостьових редакторів, істориків чи журналістів», — зазначила Бауманн.