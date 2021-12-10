Ангела Меркель напишет книгу о ключевых решениях в должности канцлера Германии

Ангела Меркель, недавно покинувшая должность канцлера Германии, планирует написать автобиографию, где расскажет почему и как принимала основные политические решения за 16 лет своей работы.

Об этом рассказала помощница экс-канцлера Беате Бауманн в интервью Der Spiegel.

По ее словам, Меркель не будет писать в книге о собственной жизни и ее хронологии, а хочет объяснить свое видение ключевых политических решений. На написание книги уйдет два или три года, но соглашения с издательством еще нет.

«Канцлер и я убеждены: если мы будем писать эту книгу, то будем делать это вдвоем, без помощи гостевых редакторов, историков или журналистов», — отметила Бауманн.