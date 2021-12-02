«Вечерняя заря». Ангелу Меркель провожает марш военных с факелами, ей сыграют панк-рок

В Берлине проходит церемония прощания с канцлером Ангелой Меркель, которая возглавляла правительство Германии в течение 16 лет.

Церемония под названием «Вечерняя заря» проходит с участием военных Бундесвера, что является высшим знаком уважения гражданскому человеку от немецких войск.

Церемония началась факельным шествием военных и закончится исполнением трех композиций военным оркестром. Их выбрала сама Меркель — это христианский гимн XVIII века “Святой Бог, мы славим имя Твое”(Großer Gott, wir loben dich), песня “Для меня должен идти дождь из красных роз” (Für mich, sollʼs rote Rosen regnen) актрисы Хильдегард Кнеф и панк-рок песня “Ты забыл цветную пленку” (Du hast den Farbfilm vergessen) Нины Хаген.