Канцлер Германии Меркель заявила, что не будет заниматься политикой после ухода с должности

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не будет заниматься политикой после ухода с должности.

Об этом она рассказал в интервью Deutsche Welle.

«Что касается вопроса о дальнейших планах: я не буду заниматься политикой. Я не стану разрешать политические конфликты, делаю и так это уже много лет: 16 лет как федеральный канцлер, с удовольствием на уровне Европейского Союза, на международном уровне. Я всегда выступала за мультилатеризм. А сейчас еще не знаю, что буду делать дальше. Сначала отдохну и посмотрю, что придет в голову», — рассказала Меркель.