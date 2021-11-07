Канцлер Германии Меркель заявила, что не будет заниматься политикой после ухода с должности

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не будет заниматься политикой после ухода с должности.
Об этом она рассказал в интервью Deutsche Welle.
«Что касается вопроса о дальнейших планах: я не буду заниматься политикой. Я не стану разрешать политические конфликты, делаю и так это уже много лет: 16 лет как федеральный канцлер, с удовольствием на уровне Европейского Союза, на международном уровне. Я всегда выступала за мультилатеризм. А сейчас еще не знаю, что буду делать дальше. Сначала отдохну и посмотрю, что придет в голову», — рассказала Меркель.
- В декабре этого года Германия должна получить нового канцлера. У Меркель срок полномочий истек 26 октября, но президент Германии попросил ее продолжить работать до избрания нового канцлера.
- Ранее лидеры трех немецких партий — социал-демократы, «зеленые» и «свободные демократы» — заявили о договоренности по основным условиям коалиции и готовности сформировать правительство.