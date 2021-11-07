Канцлер Німеччини Меркель заявила, що не займатиметься політикою після звільнення з посади

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не займатиметься політикою після звільнення з посади.

Про це вона розповіла в інтервʼю Deutsche Welle.

«Щодо запитання про подальші плани: я не буду займатися політикою. Я не стану вирішувати політичні конфлікти, роблю і так це вже багато років: 16 років як федеральна канцлерка, із задоволенням на рівні Європейського Союзу, на міжнародному рівні. Я завжди виступала за мультилатеризм. А зараз ще не знаю, що робитиму далі. Спочатку відпочину і подивлюся, що спаде на думку», — розповіла Меркель.