У Німеччині три партії домовились про основні умови коаліції і готові формувати уряд

Лідери трьох німецьких партій — соціал-демократи, «зелені» та «вільні демократи» — заявили про домовленість щодо основних умов коаліції та готовність формувати уряд.

Про це пише Deutsche Welle.

Фактично лідери цих політсил рекомендували своїм партіям почати офіційні коаліційні перемовини.

«Ми переконані, що можемо укласти амбітну і життєздатну коаліційну угоду. Попередні переговори характеризувалися довірою, повагою і взаємною увагою. Ми хочемо продовжити це», — йдеться у заяві лідерів.

Формально партія «зелених» ще повинна провести власний з’їзд для затвердження цього плану. Те саме планують зробити і «вільні демократи». У разі підтримки політсилами домовленостей, офіційні перемовини про коаліцію та новий уряд почнуться наступного тижня. Вони можуть затягтися на тижні або навіть місяці.

У разі успішних перемовин новим канцлером Німеччини стане лідер соціал-демократів Олаф Шольц. Водночас, якщо сторони не домовляться, то альтернативним варіантом коаліції можуть стати домовленості «зелених» та «вільних демократів» із блоком Меркель ХДС/ХСС.

Навіть до початку офіційних перемовин подібний варіант коаліції вже має суттєву громадську підтримку. За даними опитування суспільного телеканалу ZDF, 62% німців підтримують коаліцію соціал-демократів, «зелених» та «вільних демократів».