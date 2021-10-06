У Німеччині три партії розпочали перемовини про коаліцію. Політсила Меркель переходить в опозицію

Після виборів у Німеччині три партії — соціал-демократи, «зелені» та «вільні демократи» — домовилися розпочати перемовини про коаліцію.
Про це пише Spiegel.
Як зазначив очільник «вільних демократів» Крістіан Лінднер, перші консультації у тристоронньому форматі розпочнуться вже у четвер. На цій зустрічі буде присутній і кандидат у канцлери від соціал-демократів Олаф Шольц.
Після виборів «зелені» та «вільні демократи» спочатку обговорили співпрацю між собою, а вже потім вирішували, кому запропоновувати перемовини про коаліцію — переможцям виборів соціал-демократам, або ж партії Меркель ХДС/ХСС, яка посіла друге місце.
Водночас лідер ХДС/ХСС Армін Лашет все ще висловив готовність сформувати коаліцію та визначити членів уряду Німеччини.
- У Німеччині оприлюднили офіційні результати голосування на парламентських виборах — перемогу здобула Соціально-демократична партія (СДПН) та її представник Олаф Шольц — 25,7% голосів або 206 місць. Блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) на чолі з Арміном Лашетом набрав 24,1% — 196 місць. Шольц вже заявив, що не планує створювати коаліцію із партією Меркель — блоком ХДС/ХСС.
- Також у парламенті будуть партія «Союз-90/Зелені», «Вільна демократична партія» (ВДП), «Альтернатива для Німеччини» та «Ліва партія».