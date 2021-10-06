У Німеччині три партії розпочали перемовини про коаліцію. Політсила Меркель переходить в опозицію

Після виборів у Німеччині три партії — соціал-демократи, «зелені» та «вільні демократи» — домовилися розпочати перемовини про коаліцію.

Про це пише Spiegel.

Як зазначив очільник «вільних демократів» Крістіан Лінднер, перші консультації у тристоронньому форматі розпочнуться вже у четвер. На цій зустрічі буде присутній і кандидат у канцлери від соціал-демократів Олаф Шольц.

Після виборів «зелені» та «вільні демократи» спочатку обговорили співпрацю між собою, а вже потім вирішували, кому запропоновувати перемовини про коаліцію — переможцям виборів соціал-демократам, або ж партії Меркель ХДС/ХСС, яка посіла друге місце.

Водночас лідер ХДС/ХСС Армін Лашет все ще висловив готовність сформувати коаліцію та визначити членів уряду Німеччини.