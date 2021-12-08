Новим канцлером Німеччини офіційно обрано Олафа Шольца

Депутати бундестагу 395 голосами (всього 709 депутатів) обрали соціал-демократа Олафа Шольца новим канцлером Німеччини. Наступник Ангели Меркель офіційно вступає на посаду.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Після голосування Шольц вирушив до президентського палацу Бельвю (Берлін). Там він, згідно з конституцією, буде затверджений на посаді федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Після цього Шольц повернеться до парламенту і складе присягу.
Олаф Шольц стане девʼятим канцлером Німеччини. Його попередниця Ангела Меркель перебувала на цій посаді 16 років.
- Сьогодні, 8 грудня, у Німеччині призначать новий уряд. Напередодні соціал-демократи, «зелені» та «вільні демократи» офіційно підписали коаліційну угоду. У ній вони згадали Україну в контексті прагнення вступу до ЄС та збройного конфлікту з Росією.