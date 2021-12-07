У Німеччині три партії підписали коаліційну угоду. Новий уряд буде вже в середу

У Німеччини соціал-демократи, «зелені» та «вільні демократи» офіційно підписали коаліційну угоду. Новий уряд призначать уже в середу.
Про це пише Deutsche Welle.
На формальній церемонії підписання були присутні по п’ять представників від соціал-демократів і «зелених» та троє представників «вільних демократів».
У середу в Німеччині затвердять склад нового уряду. Новим канцлером стане лідер соціал-демократів Олаф Шольц. Таким чином, епоха Ангели Меркель, яка керувала Німеччиною з 2005 року, завершиться.
Лідер «вільних демократів» Крістіан Лінднер у новому уряді отримає посаду міністра фінансів. Один із лідерів «зелених» Роберт Габек очолить Міністерство економіки та захисту клімату, також він буде віцеканцлером. Ще одна лідерка «зелених» і кандидатка від цієї партії в канцлери Анналена Бербок стане першою в історії Німеччини жінкою, яка очолить Міністерствао закордонних справ.
- 24 листопада в Німеччині соціал-демократи, «зелені» та «вільні демократи» презентували свою коаліційну угоду. У ній німецькі партії згадали Україну в контексті збройного конфлікту з Росією та її прагнень до членства в ЄС.
- На парламентських виборах у Німеччині перемогу здобула Соціал-демократична партія (СДПН) та її представник Олаф Шольц — 25,7% голосів, або 206 місць. Блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) на чолі з Арміном Лашетом набрав 24,1% — 196 місць. Таким чином, ХДС/ХСС переходить в опозицію. Також у парламенті будуть партія «Союз-90/Зелені», «Вільна демократична партія» (ВДП), «Альтернатива для Німеччини» та «Ліва партія».