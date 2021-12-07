В Германии три партии подписали коалиционное соглашение. Новое правительство будет уже в среду

В Германии социал-демократы, «зеленые» и «свободные демократы» официально подписали коалиционное соглашение. Новое правительство назначат в среду.

Об этом пишет Deutsche Welle.

На формальной церемонии подписания присутствовали пять представителей от социал-демократов и «зеленых» и три представителя «свободных демократов».

В среду в Германии утвердят состав нового правительства. Новым канцлером станет лидер социал-демократов Олаф Шольц. Таким образом, эпоха Ангелы Меркель, руководившей Германией с 2005 года, завершится.

Лидер «свободных демократов» Кристиан Линднер в новом правительстве получит должность министра финансов. Один из лидеров «зеленых» Роберт Габек возглавит Министерство экономики и защиты климата, также он будет вице-канцлером. Еще один лидер «зеленых» и кандидат от этой партии в канцлеры Анналена Бербок станет первой в истории Германии женщиной, возглавившей Министерство иностранных дел.