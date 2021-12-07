В Германии три партии подписали коалиционное соглашение. Новое правительство будет уже в среду

В Германии социал-демократы, «зеленые» и «свободные демократы» официально подписали коалиционное соглашение. Новое правительство назначат в среду.
Об этом пишет Deutsche Welle.
На формальной церемонии подписания присутствовали пять представителей от социал-демократов и «зеленых» и три представителя «свободных демократов».
В среду в Германии утвердят состав нового правительства. Новым канцлером станет лидер социал-демократов Олаф Шольц. Таким образом, эпоха Ангелы Меркель, руководившей Германией с 2005 года, завершится.
Лидер «свободных демократов» Кристиан Линднер в новом правительстве получит должность министра финансов. Один из лидеров «зеленых» Роберт Габек возглавит Министерство экономики и защиты климата, также он будет вице-канцлером. Еще один лидер «зеленых» и кандидат от этой партии в канцлеры Анналена Бербок станет первой в истории Германии женщиной, возглавившей Министерство иностранных дел.
- 24 ноября в Германии социал-демократы, «зеленые» и «свободные демократы» представили свое коалиционное соглашение. В нем немецкие партии упомянули Украину в контексте вооруженного конфликта с Россией и ее стремлений к членству в ЕС.
- На парламентских выборах в Германии победила Социал-демократическая партия (СДПГ) и ее представитель Олаф Шольц — 25,7% голосов или 206 мест. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом набрал 24,1% — 196 мест. Таким образом, ХДС/ХСС переходит в оппозицию. Также в парламенте будут партия «Союз-90/Зеленые», «Свободная демократическая партия» (СвДП), «Альтернатива для Германии» и «Левая партия».