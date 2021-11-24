Три партії у Німеччині презентували коаліційну угоду. Що в ній сказано про Україну

У Німеччині соціал-демократи, «зелені» та «вільні демократи» презентували свою коаліційну угоду. Для її остаточного затвердження та призначення нового уряду в країні лишилися деякі формальності.

Угоду оприлюднили на сайті Соціал-демократичної партії Німеччини.

Наразі партії не оголосили склад уряду, це зроблять протягом наступного тижня. Однак за даними німецьких ЗМІ, канцлером, очікувано, стане лідер СДП Олаф Шольц. Співлідерка «зелених» Анналена Бербок очолить Міністерство закордонних справ, а інший співлідер Роберт Габек стане міністром з питань економіки та клімату. Водночас лідер «вільних демократів» Крістіан Лінднер очолить Міністерство фінансів.

У своїй коаліційній угоді німецькі партії згадали Україну в контексті збройного конфлікту з Росією та її прагнень до членства в ЄС.

Зокрема партії заявили, що держави Східного партнерства, які декларують бажання вступити до ЄС (Україна, Грузія та Молдова), повинні мати можливість інтегруватися в Євросоюз шляхом послідовних реформ у галузі верховенства права та ринкової економіки.

Також вони зазначили, що Німеччина допомагатиме Україні у відновленні територіальної цілісності, а також планує посилити енергетичне партнерство, зокрема в питанні відновлюваних джерел енергії та виробництва водню.

Три партії закликали до припинення військових дій на Донбасі та анексії Криму. Вони заявили, що шлях мирного врегулювання конфлікту на Донбасі та зняття санкцій з Росії залежить від виконання Мінських домовленостей. Водночас у коаліційній угоді жодного разу не згадали про газопровід «Північний потік — 2».

Очікується, що формальне призначення уряду відбудеться на початку грудня. Тоді Ангела Меркель завершить свою каденцію канцлера, яка тривала з 2005 року.

Серед інших рішень партії хочуть, щоб до 2030 року Німеччина відмовилась від вугілля, а до 2045 року — від газу, підняти мінімальну заробітну плату, стимулювати перехід населення на електричні автомобілі, а також легалізувати продаж канабісу для рекреаційних цілей.