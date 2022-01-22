Новым лидером партии Меркель стал Фридрих Мерц — ее главный соперник

Христианско-демократический союз Германии (ХДС) официально выбрал своим лидером Фридриха Мерца — экс-главу фракции в Бундестаге и главного соперника Ангелы Меркель.

Об этом сообщает DW.

Кандидатуру 66-летнего Мерца на онлайн-съезде поддержали 915 из 983 делегатов. В течение недели голоса утвердят в письменном виде, после чего Мерц приступит к работе в статусе главы ХДС.

Мерц обещал порвать с «центристским курсом партии», который проводила 16 лет Ангела Меркель, и заявил, что время поражений на выборах для ХДС истекло. Он сказал, что добьется единства между высшим руководством партии.

Кроме этого Мерц в своем выступлении обвинил канцлера Германии в отсутствии четкой позиции в противостоянии России из-за наращивания войск возле границ Украины.