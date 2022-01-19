Меркель предложили работу в ООН

Консультативный совет по глобальным общественным благам считается одним из ключевых проектов Гутерреша по реформированию ООН в рамках его второго срока в должности генсека этой организации. В то же время, издание отмечает, что вероятность того, что Меркель примет это предложение, считается низкой.

8 декабря 2021 года Ангела Меркель официально покинула должность канцлера Германии, которую занимала 16 лет (четыре срока). Новым канцлером стал Олаф Шольц от Социал-демократической партии Германии.

Позднее сообщалось, что Меркель планирует написать автобиографию, где расскажет, почему и как принимала основные политические решения за 16 лет своей работы.