Меркель запропонували роботу в ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував колишньому канцлеру Німеччини Ангелі Меркель роботу у цій організації.
Про це пише Der Tagesspiegel.
Пропозицію генсек ООН надіслав ексканцлеру Німеччини у листі. Меркель запропонували очолити «консультативний орган високого рівня з питань глобальних суспільних благ». Чи дала відповідь Меркель, поки невідомо.
Консультативну раду з глобальних суспільних благ вважають одним із ключових проєктів Гутерреша з реформування ООН у рамках його другого терміну на посаді генсека цієї організації. Водночас видання зазначає, що ймовірність того, що Меркель прийме цю пропозицію, вважається низькою.
- 8 грудня 2021 року Ангела Меркель офіційно залишила посаду канцлера Німеччини, яку обіймала 16 років (чотири терміни). Новим канцлером став Олаф Шольц від Соціал-демократичної партії Німеччини.
- Пізніше повідомлялося, що Меркель планує написати автобіографію, де розповість, чому та як ухвалювала основні політичні рішення за 16 років своєї роботи.