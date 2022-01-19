Меркель запропонували роботу в ООН

Пропозицію генсек ООН надіслав ексканцлеру Німеччини у листі. Меркель запропонували очолити «консультативний орган високого рівня з питань глобальних суспільних благ». Чи дала відповідь Меркель, поки невідомо.

Консультативну раду з глобальних суспільних благ вважають одним із ключових проєктів Гутерреша з реформування ООН у рамках його другого терміну на посаді генсека цієї організації. Водночас видання зазначає, що ймовірність того, що Меркель прийме цю пропозицію, вважається низькою.