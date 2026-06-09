В Афганістані заборонили смартфони для членів «Талібану» та держчиновників

Лідер «Талібану» Хібатулла Ахундзада заборонив смартфони для членів угруповання та державних службовців.

Про це пише Afghanistan International з посиланням на внутрішні документи.

У документі йдеться, що порушникам загрожуватиме справа у військовому суді. Розпорядження вже розіслали судам та силовикам.

У країні вже тривалий час обмежують використання смартфонів. Талібський міністр вищої освіти називав їх «одним із трьох головних ворогів мусульман» і заборонив їх використовувати в школах та університетах.

Заборони талібів в Афганістані

Після захоплення влади в серпні 2021 року таліби почали поступово вводити численні обмеження. В основному вони стосуються жінок. Зокрема, «Талібан» заборонив жінкам навчатися в університетах та в середній школі, наказав приватним університетам не допускати їх до вступних іспитів, заборонив жінкам працювати в неурядових організаціях, займатися спортом, відвідувати парки розваг та їздити в автомобілі без хіджаба.

У країні також закрили салони краси для жінок, заборонили жінкам відвідувати національний парк «Банд-е-Амір», а жінок, які зазнали насильства, відправляють до вʼязниць. Згодом «Талібан» заборонив жінкам говорити на публіці, а потім і спілкуватися між собою. Крім того, в Афганістані заборонили встановлювати вікна в будинках, які б виходили на місця, де часто бувають жінки — подвірʼя, кухня, колодязь тощо.

У березні 2024 року верховний лідер «Талібану» Мавлаві Хібатулла Ахундзада пообіцяв почати публічно забивати жінок камінням до смерті на знак боротьби із західною демократією.

А у вересні 2025 року в Афганістані стався масштабний збій звʼязку. Як згодом зʼясувалось, влада перервала оптоволоконне зʼєднання в кількох провінціях, щоб запобігти «пороку».