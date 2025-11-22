Міндіч хотів купити половину компанії Fire Point, яка виробляє ракети «Фламінго», — співвласник підприємства

Бізнесмен Тимур Міндіч, який фігурує у справі про масштабну корупцію в енергетиці, претендував на 50% акцій збройової компанії Fire Point, що виробляє, зокрема, далекобійні ракети «Фламінго».

Це на пресконференції підтвердив співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман, передає «Суспільне».

За його словами, Міндіч та «інші люди» прийшли з пропозицією стати співвласниками Fire Point після того, як у березні 2024 року вироби компанії успішно пройшли випробування. На уточнювальне запитання щодо частки, яку хотів купити Міндіч, він відповів, що йшлося про 50%.

Але в компанії дійшли висновку, що пропозиція бізнесмена «зовсім не конкурентоспроможна», адже він пропонував мало грошей.

«Переговори тривали достатньо довго, він виражав жвавий інтерес, але ми йому відмовили наприкінці та й залишились з ним знайомими», — заявив Штілерман.

Загалом засновники Fire Point стверджують, що у виробництво озброєнь інвестували власні $1,5 мільйона.

Штілерман також визнав, що фігурант плівок операції НАБУ «Мідас» Ігор Фурсенко «Рьошик» працював у них адміністратором і разом зі своєю підлеглою допомагав евакуювати дружину Штілермана з Росії.

«Моя колишня дружина з двома дітьми проживала у Росії та не дуже бажала звідти виїжджати. З Ігорем я спілкувався, мабуть, тричі в житті. Він цим займався. Він був працевлаштований на посаду адміністратора», — каже Штілерман.

Також засновники компанії розповіли, що НАБУ не проводило у них обшуків, але вони передавали документи детективам у справі про можливі факти завищення цін на безпілотні системи шістьма іншими фірмами.