Операція «Мідас»: НАБУ оголосило підозри сімом фігурантам у справі про можливу корупцію в енергетиці

Правоохоронці викрили злочинну організацію, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств держсектора, зокрема на «Енергоатом».

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

За їхніми даними, до складу організації входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен та інші особи.

Наразі детективи затримали пʼятьох фігурантів, а підозру оголосили сімом. Серед них:

бізнесмен — керівник злочинної організації, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон»;

колишній радник міністра енергетики — він же «Рокет»;

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» на прізвисько «Тенор»;

чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.

Правоохоронці не називають справжніх імен фігурантів, але нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджує, що йдеться про Тимура Міндіча («Карлсон»), Ігоря Миронюка («Рокет»), Дмитра Басова («Тенор») та ексміністра енергетики, а нині голову Мінʼюсту Германа Галущенка («Професор»).

Що відомо про справу

Спецоперація НАБУ тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час вдалося зібрати тисячі годин аудіозаписів.

До фінального етапу операції залучили весь особовий склад Національного бюро. Правоохоронці провели понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучили значний масив документів і готівкових коштів.

За даними правоохоронців, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги / поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

Кошти легалізовувались через бек-офіс екснардепа Деркача у центрі Києва. Через нього пройшло близько $100 мільйонів.