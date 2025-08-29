У НАБУ заперечили, що ведуть розслідування щодо ракети «Фламінго». Медіа писали про можливе завищення цін її компанією-виробником

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) стверджує, що вони не проводять розслідування щодо виробництва української ракети «Фламінго».

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ.

«У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП не здійснюють розслідування щодо згаданої у медіа ракети “Фламінго”», — йдеться в повідомленні.

Водночас бюро не уточнило, чи проводить воно розслідування щодо виробника ракети компанії Fire Point — про наявність такого розслідування раніше цього дня писало видання Kyiv Independent з посиланням на пʼять джерел.

За даними журналістів, НАБУ розслідує ймовірне завищення Fire Point або вартості своїх компонентів, або кількості безпілотників, які вона постачає, або того й іншого.

Fire Point підтвердила Kyiv Independent, що розслідування існує. Але в компанії применшили його значення. Там, заперечуючи звинувачення, представили розслідування як частину ширших розслідувань системи оборонних закупівель України, що ґрунтується на чутках, поширених опонентами.

За словами трьох джерел, поточне розслідування НАБУ повʼязане з тим, що кінцевим власником фірми може бути Тимур Міндіч — бізнесмен, який є співвласником студії «Квартал 95», заснованої президентом Зеленським. Однак немає очевидних звʼязків між Fire Point і Міндічем.