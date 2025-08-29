Kyiv Independent: НАБУ розслідує діяльність виробника ракети «Фламінго». Підозрюють завищення цін

Національне антикорупційне бюро України розслідує діяліність одного з провідних вітчизняних обороних виробників Fire Point. Слідчі підозрюють, що компанія ввела уряд в оману стосовно ціноутворення і поставок.

Про це пише Kyiv Independent з посиланням на пʼять джерел, знайомих з розслідуванням.

Донедавна Fire Point була майже невідомою за межами оборонних кіл України. Попри це документи, які отримало Kyiv Independent, вказують, що компанія є одним з найбільших одержувачів коштів Міністерства оборони для виробництво безпілотників.

Але протягом останніх тижнів Fire Point стала відомою завдяки далекобійним дронам FP-1 та крилатій ракеті «Фламінго». У своїх перших публічних коментарях щодо цієї зброї президент Зеленський назвав «Фламінго» найуспішнішою ракетою України, яку країна має у своєму арсеналі для захисту.

Fire Point

У межах розслідування НАБУ зʼясовує занепокоєння щодо завищення Fire Point або вартості своїх компонентів, або кількості безпілотників, які вона постачає, або того й іншого.

За словами джерела в уряді, розслідування розпочалося приблизно чотири місяці тому — незадовго до того, як Верховна Рада і президент Зеленський спочатку скасували, а потім повернули незалежність НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Джерело в уряді повідомило Kyiv Independent, що розслідування стосовно Fire Point «наразі, здається, є пріоритетом».