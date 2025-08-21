Зеленський: До кінця року Україна масово вироблятиме далекобійні ракети «Фламінго»

Президент Володимир Зеленський заявив, що наприкінці 2025 року та на початку 2026-го в Україні мають розпочати масове виробництво ракети «Фламінго», дальність якої становить 3 тисячі кілометрів.

Про це він повідомив журналістам на зустрічі 20 серпня.

Зеленський підтвердив, що вже відбулися успішні випробування нової ракети. Він назвав її «найуспішнішою» серед усієї української зброї, яка є нині.

Efrem Lukatsky / Associated Press

Президент зазначив, що не може розкривати деталі щодо ракетної програми до того часу, поки Україна не матиме сотень ракет для застосування.

«До грудня у нас зʼявиться їх більше. І до кінця грудня або в січні-лютому повинне бути масове виробництво. Треба дивитись на успіх у випробуванні, треба дивитись на фінансування цієї програми», — підсумував Зеленський.

Що відомо про ракету «Фламінго»

17 серпня український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з Associated Press, поділився світлиною української ракети «Фламінго», дальність якої, за його словами, становить понад 3 000 км.

Він зазначив, що «Фламінго» сфотографував у цеху однієї з провідних оборонних компаній Fire Point в Україні 14 серпня. За словами журналіста, ці ракети запущені в серійне виробництво.

Згодом медіа Defence Express написало, що на знімку, найімовірніше, крилата ракета FP-5, яку вже демонстрували публічно та оголошували її тактико-технічні характеристики. Ще на початку лютого 2025 року цю ракету показувала компанія Milanion Group на виставці IDEX-2025, що проходила в ОАЕ.

Публічні характеристики ракети FP-5 такі:

дальність: 3000 км;

час у повітрі: понад 4 години;

максимальна швидкість: 950 км/год;

крейсерська швидкість: 850-900 км/год;

розмах крила: 6 метрів;

максимальна злітна вага: 6 тонн;

вага бойової частини: 1 тонна.

На думку фахівців, з огляду на оприлюднені характеристики «Фламінго» та FP-5, а також зовнішній вигляд обидвох — великі ракети з фіксованим прямим крилом та розміщенням двигуна над фюзеляжем, — у світі жодної альтернативи оприлюдненої новинки не існує.

Міністр оборони України Денис Шмигаль 18 серпня підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети «Фламінго». Видання ZN.UA опублікувало відео, на якому, як стверджується, знято пуск ракети «Фламінго» спершу на випробуваннях, а потім і в бойових умовах, по цілях на території РФ.