Міністр оборони підтвердив запуск виробництва в Україні далекобійної ракети «Фламінго». Медіа показали її в роботі

Міністр оборони України Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети «Фламінго».

Інформацію він підтвердив під час презентації програми дій уряду.

«Вчора всі побачили… це дуже потужна зброя, далекобійна, і вона є. Це ключові подробиці. Решту ми дізнаємось, коли прийде належний момент», — сказав Шмигаль.

Видання ZN.UA опублікувало відео, на якому, як стверджується, знято пуск ракети «Фламінго» спершу на випробуваннях, а потім і в бойових умовах, по цілях на території Російської Федерації.

Що відомо про ракету «Фламінго»

Напередодні, 17 серпня, український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з Associated Press, поділився світлиною української ракети «Фламінго», дальність якої, за його словами, становить понад 3 000 км.

Він зазначив, що «Фламінго» сфотографував у цеху однієї з провідних оборонних компаній Fire Point в Україні 14 серпня. За словами журналіста, ці ракети запущені в серійне виробництво.

Згодом медіа Defence Express написало, що на знімку, найімовірніше, крилата ракета FP-5, яку вже демонстрували публічно та оголошували її тактико-технічні характеристики. Ще на початку лютого 2025 року цю ракету показувала компанія Milanion Group на виставці IDEX-2025, що проходила в ОАЕ.

Публічні характеристики ракети FP-5 такі:

дальність: 3000 км;

час у повітрі: понад 4 години;

максимальна швидкість: 950 км/год;

крейсерська швидкість: 850-900 км/год;

розмах крила: 6 метрів;

максимальна злітна вага: 6 тонн;

вага бойової частини: 1 тонна.

На думку фахівців, з огляду на оприлюднені характеристики «Фламінго» та FP-5, а також зовнішній вигляд обидвох — великі ракети з фіксованим прямим крилом та розміщенням двигуна над фюзеляжем, — у світі жодної альтернативи оприлюдненої новинки не існує.