Германа Галущенка відсторонили від посади міністра юстиції

Уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Виконання обовʼязків міністра поклали на заступницю з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

Свириденко не уточнила причин відсторонення Галущенка, однак, імовірно, це повʼязано з розслідуванням НАБУ можливої корупції в енергетиці — на плівках, опублікованих правоохоронцями, фігурує Галущенко в період, коли він був міністром енергетики.

А прокурор САП стверджував, що за сприяння Галущенка бізнесмен Тимур Міндіч контролював фінансові потоки в газовій та енергетичній галузях України.

Тим часом Галущенко відреагував у фейсбуку на своє відсторонення від посади міністра юстиції.

«Повністю погоджуюсь: потрібно ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями. Не тримаюся за посаду міністра і не триматимусь. Вважаю, що відсторонення на час розслідування — це цивілізований і правильний сценарій», — написав він.

Він додав, що захищатиме себе в юридичній площині та доводитиме свою позицію.

Справа «Енергоатому»

Вранці 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги / поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Це:

бізнесмен — керівник злочинної організації, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон»;

колишній радник міністра енергетики — він же «Рокет»;

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» на прізвисько «Тенор»;

чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.

НАБУ не називає імен жодного з фігурантів, але нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджує, що «Карлсон» — це Тимур Міндіч, якого називають другом президента України Володимира Зеленського та одним зі співвласників фірми «Студія Квартал-95».

За словами Железняка, «Рокет» — це ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, «Тенор» — виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко — нинішній міністр юстиції України. У нього в межах справи проходили обшуки.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру. Імовірно, мова про Олексія Чернишова. Йому вже оголосили підозру в незаконному збагаченні.

За даними НАБУ, у справі про корупцію у сфері енергетики фігуранти легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.