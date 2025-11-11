САП: Міндіч допомагав міністру Галущенку «заступництвом» перед Зеленським

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що організатор схеми відмивання коштів навколо «Енергоатому» будував звʼязки з ексміністром енергетики та міністром юстиції Германом Галущенком завдяки звʼязкам із президентом Володимиром Зеленським.

Про це прокурор САП Сергій Савицький заявив на засіданні з обрання запобіжного заходу одному з фігурантів справи — ексраднику міністра енергетики Ігорю Миронюку.

Прокурор стверджує, що організаторами схеми виступали двоє бізнесменів: Тимур Міндіч, якого називають другом Зеленського, й Олександр Цукерман.

За словами прокурора, з початку 2025 року Міндіч впливав на тодішніх міністрів енергетики та оборони Германа Галущенка і Рустема Умєрова.

Прокурор стверджує, що за сприяння Галущенка Міндіч контролював фінансові потоки в газі та енергетиці України.

«Галущенко отримував особисту вигоду шляхом заступництва Міндіча перед президентом і використання послуг, організованих Міндічем, з легалізації відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом через довірену особу міністра, радника Миронюка», — зазначив він.

Прокурор також підтвердив, що до схеми залучили й колишнього міністра національної єдності. Цю посаду тоді обіймав Олексій Чернишов.

Крім того, прокурор розповів про те, кому належали псевдоніми на записах, які оприлюднило НАБУ: Шеф — Цукерман, Карлсон — Міндіч, Сигизмунд або Професор — Галущенко, Че Гевара — Чернишов.

Прокурор також заявив, що Ігор Миронюк нібито проводив співбесіду зі Світланою Гринчук на посаду міністра енергетики влітку 2025 року. Гринчук обійняла цю посаду у липні 2025 року замість Германа Галущенка, який став міністром юстиції.