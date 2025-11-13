За двох підозрюваних у справі про корупцію в енергетиці внесли заставу. Журналісти зʼясували, що це зробила «фірма з виробництва мебелі»

За двох підозрюваних у справі про корупцію в «Енергоатомі», яких називають працівницями «бек-офісу», внесли 37 мільйонів гривень застави.

Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі ВАКС.

Судячи з матеріалів справи, йдеться про Лесю Устименко та Людмилу Зоріну. За них сплатили 25 мільйонів гривень і 12 мільйонів гривень відповідно. Тепер вони матимуть носити електронні браслети, здати закордонні паспорти та не зможуть залишати Київ.

«Суспільне» написало, що адвокат Зоріної повідомив, що заставу за неї внесла компанія, проте яка саме — не сказав. Згодом «Схеми» повідомили, що завдяки джерелам серед правоохоронців дізнались, що це компанія «Вангар».

За даними YouControl, її створили у травні цього року зі статутним капіталом у тисячу гривень. Вказаний вид діяльності — «виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі». Однак не вдалося знайти дані, які це підтверджують.

Звʼязатися з директором компанії Анатолієм Соболем «Схемам» не вдалося. Жінка, яка значиться його дружиною, відповіла телефоном, що «не знає такого чоловіка». А син вислухав запитання про внесення застави та відповів, що не розуміє, про кого йдеться, після чого кинув слухавку.

Справа «Енергоатому»

10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% хабарів від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка й Устименко вже відправили під варту, а проти Міндіча і Цукермана ввели санкції.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, а 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру. Імовірно, мова про Олексія Чернишова, йому вже оголосили підозру в незаконному збагаченні.