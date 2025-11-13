Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана. Вони фігурують у справі про корупцію в «Енергоатомі»

Як Міндіч, так і Цукерман фігурують у справі про корупцію в «Енергоатомі» під кодовими іменами «Карлсон» та «Шугармен».

Серед обмежень — блокування активів, повне припинення торговельних операцій, заборона на набуття у власність землі, обмеження транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України та інше.

Санкції ввели на три роки, хоча нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк зазначає , що напередодні Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції, які передбачали запровадження санкцій на десять років.

Про це йдеться у відповідному указі на сайті Офісу президента.

Справа «Енергоатому»

10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, за такою схемою фігуранти легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Серед них — керівник («Карлсон»), ексрадник міністра енергетики — він же «Рокет», виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» на прізвисько «Тенор» та чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.

НАБУ не називає імен жодного з фігурантів, але нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджує, що «Карлсон» — це Тимур Міндіч, якого називають другом президента України Володимира Зеленського та одним зі співвласників фірми «Студія Квартал-95».

За словами Железняка, «Рокет» — це ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, «Тенор» — виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов, його вже відправили під арешт.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, а 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру. Імовірно, мова про Олексія Чернишова. Йому вже оголосили підозру в незаконному збагаченні.