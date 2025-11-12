Справа про корупцію в «Енергоатомі»: суд обрав запобіжний захід Дмитру Басову (на записах НАБУ — «Тенор»)

Суд відправив фігуранта у справі про можливу корупцію в «Енергоатомі» Дмитра Басова під варту на 60 днів з альтернативою застави у 40 мільйонів гривень. У записах розмов, які 10 листопада опублікувало НАБУ, він відомий під псевдонімом «Тенор».

Про це стало відомо з трансляції засідання.

На суді підозрюваний заперечував свою причетність до корупційних справ. У разі внесення застави він має:

здати на зберігання закордонний паспорт;

зʼявлятися за викликом детектива, прокурора чи судді;

не покидати Київ і область без дозволу детектива, прокурора чи судді;

не спілкуватися з іншими фігурантами справи.

Басов — колишній правоохоронець, у 2014—2015 роках служив у Генпрокуратурі. Входив до складу групи, яка розслідувала розстріли Небесної сотні та економічні злочини експрезидента-втікача Януковича.

На момент створення записів, які 10 листопада опублікувало НАБУ, — виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому».

У НАБУ стверджують: Басов і колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк могли розставляти людей на посади в «Енергоатомі», а Басов міг зупиняти виплати за контрактами і гальмувати укладання нових, навіть всупереч вказівкам керівника компанії.