Зеленський анонсував «перезавантаження» в управлінні енергетикою, уряд готує рішення

Вранці в неділю, 16 листопада, президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем’єркою Юлією Свириденко щодо реформ в енергетиці та суміжних сферах.

Про це він написав у Телеграм.

За словами глави держави, він доручив:

уряду — підготувати законопроєкт про оновлення складу Національної комісії з енергетики та комунальних послуг;

оновити керівництво Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду;

прем’єр-міністру — запропонувати Верховній Раді кандидата на посаду керівника Фонду державного майна;

оновити Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) і визначити нового керівника до кінця року;

провести аудит і підготувати до продажу активи російських компаній і колаборантів, щоб вони працювали на користь України та бюджету.

«Всі такі обʼєкти повинні запрацювати на сто відсотків в інтересах України, для забезпечення нашої оборони та наповнення бюджету України», — заявив президент.

Свириденко заявила, що уряд готує рішення щодо оновлення державних органів в енергетичній сфері. Зокрема, йдеться про оновлення НКРЕКП, Державної інспекції ядерного регулювання, Державної інспекції енергетичного нагляду та Фонду держмайна України.

Крім того, за словами премʼєрки, щодо АРМА проведуть внутрішню перевірку працівників, які фігурують у матеріалах НАБУ, і ухвалять відповідні кадрові рішення.

15 листопада Зеленський доручив оновити керівний склад ключових державних підприємств у сфері енергетики. Воно почнеться з фінансової перевірки діяльності та оновлення складу управління.

Справа «Енергоатому»

10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% хабарів від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка й Устименко вже відправили під варту, а проти Міндіча і Цукермана ввели санкції.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, а 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру. Імовірно, мова про Олексія Чернишова, йому вже оголосили підозру в незаконному збагаченні.