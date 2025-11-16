Операція «Мідас», кінець шатдауну в США та завершення голодування Сергія Кузнєцова. Головне за тиждень

Цього тижня НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики, у США завершився найдовший в історії країни урядовий шатдаун, а українець Сергій Кузнєцов, якого в Німеччині підозрюють у підривах «Північних потоків» припинив голодування в італійській вʼязниці. «Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин. Операція «Мідас» 10 та 11 листопада НАБУ оприлюднило чотири частини аудіозаписів прослуховування та повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики. За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% хабарів від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача. У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях: бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка й Устименко вже відправили під варту, а проти Міндіча і Цукермана ввели санкції. Згодом за Зоріну та Устименко внесли сукупно 37 мільйонів гривень застави. «Схеми» повідомили, що завдяки джерелам серед правоохоронців дізнались, що це зробила компанія «Вангар». За даними YouControl, її створили в травні цього року зі статутним капіталом тисячу гривень. Вказаний вид діяльності — «виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі». Однак не вдалося знайти дані, які це підтверджують.

Кінець урядового шатдауну в США Президент США Дональд Трамп увечері 12 листопада, на 43-й день припинення роботи уряду, підписав закон про державне фінансування, який офіційно припиняє найтриваліший шатдаун в історії країни. Документ продовжить фінансування уряду до 30 січня. Перед цим законопроєкт ухвалила Палата представників — його підтримали 222 конгресмени, ще 209 проголосували проти. Минулий рекорд шатдауну теж належав Адміністрації президента США Дональда Трампа, тоді він тривав 34 дні: з грудня 2018 до січня 2019 року. Але цього разу Трамп не виявив інтересу до переговорів з демократами. Завершив голодування Сергій Кузнєцов Українець Сергій Кузнєцов, якого в Німеччині підозрюють у підриві «Північних потоків» завершив голодування в італійській вʼязниці. Він голодував з 31 жовтня по 11 листопада, за цей час втратив 9 кілограмів.