У США завершися найдовший шатдаун в історії країни — Трамп підписав закон про фінансування уряду

Президент США Дональд Трамп увечері 12 листопада, на 43-й день припинення роботи уряду, підписав закон про державне фінансування, який офіційно припиняє найтриваліший шатдаун в історії країни.

Про це пишуть Reuters і АР.

Документ продовжить фінансування уряду до 30 січня. Перед цим законопроєкт ухвалила Палата представників — його підтримали 222 конгресмени, ще 209 проголосували проти.

Пакет фінансування відновить виплати зарплат сотням тисяч федеральних службовців, відновить програми продовольчої допомоги, нормалізує роботу паралізованої авіадиспетчерської служби.

Перед підписанням документа Трамп заявив, що уряд більше ніколи не повинен припиняти роботу.

«Це не правильний спосіб керувати країною», — сказав він.

Найдовший шатдаун в історії США

Нинішній шатдаун — часткова зупинка роботи федеральних установ — став найдовшим в історії США. Він тривав 44-й день.

Минулий рекорд шатдауну теж належав Адміністрації президента США Дональда Трампа, тоді він тривав 34 дні: з грудня 2018 до січня 2019 року. Але цього разу Трамп не виявив інтересу в переговорах з демократами.

Усі послання Білого дому є простими: або демократи відступляться від своєї вимоги продовжити термін дії субсидій на охорону здоровʼя, або наслідки припинення роботи уряду погіршаться.

На тлі цього міністр транспорту США Шон Даффі попередив, що може змусити авіакомпанії скоротити до 20% рейсів, якщо урядовий шатдаун не завершиться.

А Axios писало, що внаслідок зупинки роботи уряду в США відклали експорт зброї вартістю понад $5 мільярдів для підтримки союзників по НАТО та України.

Сенат США ввечері 9 листопада проголосував за законопроєкт щодо відновлення роботи федерального уряду.