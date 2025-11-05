Нинішній шатдаун у США став найдовшим в історії держави. Але Трамп не збирається йти на поступки

Президент 4 листопада в соціальних мережах пригрозив відмовити у виплаті продовольчих субсидій 42 мільйонам американців до відновлення роботи уряду, що суперечить попереднім рішенням суду. Пізніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що адміністрація виконає рішення суду.

Минулий рекорд шатдауну теж належав адміністрації президента США Дональда Трампа, тоді він тривав 34 дні: з грудня 2018 до січня 2019 року. Але цього разу Трамп не виявив інтересу в переговорах з демократами. Натомість Білий дім дав зрозуміти, що планує посилити боротьбу.

Нинішній шатдаун — часткова зупинка роботи федеральних установ — став найдовшим в історії США. Він триває вже 36-й день.

Міністр транспорту Шон Даффі попередив, що через нестачу авіадиспетчерів наступного тижня йому, можливо, доведеться частково закрити національний повітряний простір з огляду на потенційний «масовий хаос».

І Білий дім знову залишив відкритою можливість, що він може не виконати свій юридичний обовʼязок відновити виплату заборгованої зарплати працівникам, яких відправили у вимушену відпустку під час шатдауну.

Getty Images / «Бабель»

Усі послання адміністрації були простими: або демократи відступлять від своєї вимоги продовжити термін дії субсидій на охорону здоровʼя, або наслідки припинення роботи уряду погіршаться.

Білий дім робить ставку на те, що ключові виборці демократів відвернуться від них, якщо ті й надалі відмовлятимуться підтримувати план Республіканської партії про короткострокове продовження витрат на поточному рівні фінансування. На запитання, що Трамп робить, аби поновити роботу уряду, прессекретарка відповіла, що він «підштовхує республіканців до продовження голосування» щодо законопроекту про фінансування. Трамп запросив усіх сенаторів-республіканців на обговорення в Білому домі 5 листопада.