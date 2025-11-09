Axios: Через шатдаун у США призупинили постачання зброї на понад $5 мільярдів для НАТО та України

Внаслідок зупинки роботи уряду в США відклали експорт зброї вартістю понад $5 мільярдів для підтримки союзників по НАТО та України.

Про це пише Axios, посилаючись на оцінки Державного департаменту США.

Зокрема, йдеться про поставки ракет AMRAAM, бойових систем Aegis та HIMARS для Данії, Хорватії та Польщі.

Медіа зазначає, що кінцеве призначення цієї зброї точно невідоме, але продаж зброї союзникам по НАТО часто передають для допомоги Україні.

За словами одного з посадовців Держдепу США, шатдаун шкодить як союзникам і партнерам США, так і американській промисловості, яка «постачає багато із цих критично важливих засобів за кордон».

Він каже, що серед незавершених транзакцій є як продаж зброї безпосередньо від уряду США союзникам по НАТО, так і ліцензування приватних американських оборонних компаній на експорт зброї.

Зазвичай процес таких продажів є простим і не викликає суперечок. Закон про контроль за експортом зброї вимагає від Конгресу переглядати пропозиції щодо продажу зброї.

Найдовший шатдаун в історії США

Нинішній шатдаун — часткова зупинка роботи федеральних установ — став найдовшим в історії США. Він триває вже 40-й день.

Минулий рекорд шатдауну теж належав адміністрації президента США Дональда Трампа, тоді він тривав 34 дні: з грудня 2018 до січня 2019 року. Але цього разу Трамп не виявив інтересу в переговорах з демократами.

Усі послання Білого дому є простими: або демократи відступлять від своєї вимоги продовжити термін дії субсидій на охорону здоровʼя, або наслідки припинення роботи уряду погіршаться.

На тлі цього міністр транспорту США Шон Даффі попередив, що може змусити авіакомпанії скоротити до 20% рейсів, якщо урядовий шатдаун не завершиться.