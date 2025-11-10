Сенат США схвалив фінансування уряду. Це перший крок до завершення найдовшого шатдауну

Сенат США ввечері 9 листопада проголосував за законопроєкт щодо відновлення роботи федерального уряду.

Про це пишуть CNN і Politico.

Законопроєкт про державне фінансування підтримали 60 сенаторів, 40 проголосували проти.

Попередні 14 разів Сенат провалював голосування, яке могло б завершити урядовий шатдаун, що триває понад місяць. Для успішного погодження законопроєкту потрібні щонайменше 60 голосів.

Голосування відбулося після того, як вісім демократів Сенату досягли угоди з лідерами Республіканської партії і Білим домом про відновлення роботи уряду. В обмін пообіцяли продовжити субсидії на меддопомогу американцям.

Тепер проєкт закону має затвердити Палата представників і підписати президент США — тоді закінчиться шатдаун.

Найдовший шатдаун в історії США

Нинішній шатдаун — часткова зупинка роботи федеральних установ — став найдовшим в історії США. Він триває вже 41-й день.

Минулий рекорд шатдауну теж належав Адміністрації президента США Дональда Трампа, тоді він тривав 34 дні: з грудня 2018 до січня 2019 року. Але цього разу Трамп не виявив інтересу в переговорах з демократами.

Усі послання Білого дому є простими: або демократи відступляться від своєї вимоги продовжити термін дії субсидій на охорону здоровʼя, або наслідки припинення роботи уряду погіршаться.

На тлі цього міністр транспорту США Шон Даффі попередив, що може змусити авіакомпанії скоротити до 20% рейсів, якщо урядовий шатдаун не завершиться.

А Axios писало, що внаслідок зупинки роботи уряду в США відклали експорт зброї вартістю понад $5 мільярдів для підтримки союзників по НАТО та України.