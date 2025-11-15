В Україні стартувала державна програма «Зимова підтримка»

З 15 листопада в застосунку «Дія» можна подати заяву на отримання тисячі гривень від держави за програмою «Зимова підтримка».

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Програма розрахована на громадян України, які перебувають на території країни.

Подати запит можна онлайн в «Дії» до 24 грудня, а також у відділенні «Укрпошти» — з 18 листопада кошти автоматично надійдуть на спеціальний рахунок усім пенсіонерам та отримувачам соцвиплат.

Зранку в «Дії» вже стався збій через велике навантаження.

Після опрацювання заявки онлайн кошти надійдуть на картку «Національний кешбек». Витратити їх можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони.

Раніше «Економічна правда» писала, що гроші на програму виділять завдяки урізанню інших соціальних програм. Про це йдеться в супровідних документах Кабміну, які стали доступні журналістам.

Передбачається, що «Зимовою підтримкою» скористаються 11 мільйонів громадян, тобто для неї необхідні 11 мільярдів гривень. Однак наразі таких грошей у програмі немає. Щоб їх знайти, уряд зменшить видатки за програмою «Соціальний захист дітей та сімʼї» на 3,042 мільярда гривень, а також за програмою «Підтримка малозабезпечених сімей» на 1,483 мільярда.