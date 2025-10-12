Нобелівська премія, блекаут у Києві, перемирʼя між Ізраїлем і ХАМАС. Головні новини тижня

Цього тижня Нобелівський комітет оголосив лауреатів у пʼяти номінаціях, а Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану. Тим часом Росія продовжила атаки по Україні і спричинила масштабний блекаут у Києві.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Нобелівська премія

Цього тижня оголосили лауреатів Нобелівської премії у пʼяти номінаціях із шести. Останнього переможця назвуть 13 жовтня.

Нобелівську премію з фізіології та медицини отримали вчені Мері Е. Бранков, Фред Рамсделл і Шимон Сакагучі. Її вручили за «новаторські відкриття щодо периферичної імунної толерантності, яка запобігає заподіянню шкоди організму імунною системою».

Лауреатами Нобелівської премії з хімії стали Сісуму Кітагава, Річард Робсон і Омар М. Ягі. Вони отримали нагороду за створення металоорганічних каркасів, нової форми молекулярної архітектури.

Премію з літератури за 2025 рік дали угорському письменнику Ласло Краснагоркаї «за його захопливу та далекоглядну творчість, яка посеред апокаліптичного жаху підтверджує силу мистецтва».

Нобелівську премію з фізики присудили трьом дослідникам — Джону Кларку, Мішель Девор і Джону Мартінісу — «за відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання та квантування енергії в електричному колі».

А премію миру 2025 отримала венесуельська політикиня Марія Коріна Мачадо — за її «невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели» та «боротьбу за справедливий і мирний перехід від диктатури до демократії».

Мирна угода Ізраїлю і ХАМАС

Ізраїль і ХАМАС 9 жовтня підписали першу фазу мирного плану. Наступного дня угоду схвалив уряд Ізраїлю.

Тепер ХАМАС має звільнити всіх 48 ізраїльських заручників, яких досі утримує в Газі. В обмін на це Ізраїль звільнить приблизно 2 000 палестинських вʼязнів і частково виведе війська Армії оборони Ізраїлю. Звільнення ізраїльських заручників очікується рано-вранці 13 жовтня.

Tomahawk для України

Президент США Дональд Трамп 7 жовтня заявив, що він «певною мірою» вже ухвалив рішення щодо постачання Україні ракет Tomahawk.

11 та 12 жовтня Трамп провів дві телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Після першої американське видання Axios із посиланням на джерела писало, що, з-поміж іншого, під час розмови політики обговорили надання Україні ракет Tomahawk.

Коментуючи другу розмову, про Tomahawk уже згадав Зеленський. Він заявив, що «Росія боїться, що американці можуть дати нам Tomahawk, — це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру».

Кіберсили ЗСУ

Верховна Рада 9 жовтня підтримала за основу законопроєкт № 12349 про створення Кіберсил Збройних сил України.

Новий рід військ відповідатиме за кібероборону держави, захист військових і державних інформаційних систем, а також реагування на кібератаки. Кіберсили підпорядковуватимуться безпосередньо головнокомандувачу Збройних сил України.

Окремо створюють кіберрезерв — групу підготовлених цивільних фахівців, яких зможуть залучати до виконання завдань у сфері кіберзахисту без проходження повної військової служби.

Обстріли Росії та блекаут у Києві

Росія в ніч проти 10 жовтня масовано обстріляла Україну. Постраждали понад 20 людей.

Через атаку проблеми зі світлом фіксували в Києві, Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській та Херсонській областях.

Зокрема, у столиці весь лівий берег опинився без світла. Через знеструмлення тимчасово не працювала частина зеленої гілки метро на лівому березі.

12 жовтня росіяни знову вдарили по енергетиці Київщини. Три населених пункти опинились без світла, постраждали двоє енергетиків.