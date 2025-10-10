Ізраїль схвалив перший етап мирної угоди з ХАМАС про звільнення заручників

Уряд Ізраїлю схвалив перший етап мирної угоди з ХАМАС. Тепер угруповання має звільнити усіх 48 ізраїльських заручників, яких досі утримує в Газі, в обмін на це Ізраїль звільнить приблизно 2 000 палестинських вʼязнів та частково виведе війська Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Про це повідомляє The Times of Israel.

Армія Ізраїлю відступить до нових ліній всередині сектора Гази, зберігаючи контроль над приблизно 53% території анклаву. Після цього ХАМАС повинен буде звільнити всіх заручників протягом 72 годин.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Однак у ніч проти 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази та почав там масштабні операції.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 7 серпня заявив, що країна має намір узяти під контроль усю прибережну територію. У середині серпня ізраїльські військові схвалили рамковий план нової наступальної операції на Газу.

Ізраїльські військові 15 вересня розпочали наземний наступ на місто Газа, туди зайшли танки.

Від березня і до жовтня США та посередники намагалися врегулювати війну. Було кілька раундів перемовин, але сторони не змогли домовитись.

8 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу його мирного плану. Наступного дня премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що скличе уряд, щоб схвалити угоду та повернути додому всіх заручників.

ХАМАС каже, що угода передбачає припинення війни в секторі Гази, виведення ізраїльської армії, надходження гуманітарної допомоги та обмін полоненими. Водночас угруповання закликало посередників зі США та арабських країн змусити Ізраїль дотримуватися угоди.