Нобелівську премію миру 2025 отримала венесуельська політикиня Марія Коріна Мачадо

У пʼятницю, 10 жовтня, стало відомо, що Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська політикиня Марія Коріна Мачадо.

Про це повідомив Нобелівський комітет.

Премію Мачадо присудили за її «невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели» та «боротьбу за справедливий і мирний перехід від диктатури до демократії».

У заяві Нобелівський комітет підкреслив, що Мачадо відіграла ключову роль в обʼєднанні венесуельської опозиції, яка раніше була глибоко розділена. Вона стала символом єдності для тих, хто вимагав вільних виборів і представницького уряду, — того, що, за словами Комітету, «лежить у самому серці демократії».

Мачадо понад два десятиліття послідовно виступає за демократичні вибори, верховенство права і права людини. Ще понад 20 років тому вона заснувала організацію Súmate, що працює над розвитком демократичних процесів у Венесуелі.

Перед президентськими виборами 2024 року Мачадо була головною кандидаткою від опозиції, але режим заблокував її участь. Після цього вона підтримала іншого опозиційного кандидата — Едмунда Гонсалеса Уррутію, а також допомогла згуртувати сотні тисяч волонтерів, які стали спостерігачами на виборах. Вони ризикували арештами, переслідуванням і тортурами, але забезпечили прозорий підрахунок голосів.

Хоча опозиція продемонструвала перемогу на виборах, режим відмовився визнавати результати й утримав владу. Саме ці події, на думку Нобелівського комітету, стали прикладом мирного, але рішучого спротиву авторитаризму.

Мачадо, за словами Нобелівського комітету, повністю відповідає трьом критеріям, визначеним у заповіті Альфреда Нобеля: вона обʼєднала опозицію своєї країни, послідовно виступає проти мілітаризації суспільства і відстоює мирний шлях переходу до демократії.

Що передувало

Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро прийшов до влади в березні 2013 року, після смерті свого попередника Уго Чавеса. Для нього це вже третій шестирічний президентський термін. За його правління країна опинилася в глибокій економічній кризі, яку посилили, зокрема, американські санкції.

Також Мадуро перебуває в ізоляції від західних країн і є обʼєктом санкцій з боку США. Його звинувачують у проведенні недемократичних виборів і в намаганні занурити країну в бідність, попри її нафтові багатства. Мадуро неодноразово заявляв про свою підтримку Росії та звинувачував США у вторгненні в Україну.