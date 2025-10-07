Нобелівську премію з фізики отримали вчені за відкриття у квантовій механіці

Нобелівську премію з фізики 2025 року присудили трьом дослідникам — Джону Кларку, Мішель Девор і Джону Мартінісу — «за відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання та квантування енергії в електричному колі».

Про це повідомив Нобелівський комітет у Стокгольмі у вівторок, 7 жовтня.

Вчені провели експерименти з електричним колом розміром, який можна тримати в руці, і показали, що квантові ефекти працюють навіть у великих системах, а не лише в маленьких частинках.

Вони використали надпровідники (матеріали без електричного опору) з особливим зʼєднанням, яке називається джозефсонівський перехід. У колі багато заряджених частинок поводилися так, ніби це одна велика частинка.

Система спочатку «застрягла» у стані без напруги, але завдяки тунелюванню (квантовий ефект) змогла «втекти» через бар’єр. При цьому енергія у системі змінювалася тільки певними порціями — це називається квантованою енергією.

Це відкриття показує, що квантові закони працюють і на макроскопічному рівні, і допоможе розвивати квантові комп’ютери, сенсори та криптографію.