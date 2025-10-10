Росія масовано атакувала енергетичну інфраструктуру в різних регіонах. Ось наслідки

У ніч проти 10 жовтня РФ здійснила масовану комбіновану атаку по території України, застосувавши понад 450 дронів і більше ніж 30 ракет. Під ударом опинилися обʼєкти критичної та енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. Загалом у країні відомо про понад 20 постраждалих. Знеструмлення є у Києві, Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській та Херсонській областях. Усі служби працюють над відновленням електро- й водопостачання.

Київську область, за словами очільника ОВА Миколи Калашника, РФ атакувала ракетами різних типів та ударними дронами. Основною ціллю стала енергетична інфраструктура.

Наразі в області знеструмлені майже 28 тисяч родин у Броварському та Бориспільському районах. Енергетики відновлюють електропостачання.

У Броварах пошкоджені три багатоповерхові будинки, чотири продуктові кіоски, два автомобілі знищені та два пошкоджені. Унаслідок вибухової хвилі в житлових будинках вибиті вікна і посічені фасади.

Постраждалих немає. В області розгортають пункти незламності, обʼєкти критичної інфраструктури переводять на генератори.

Як повідомив керівник Полтавської ОВА Володимир Когут, у Кременчуцькому районі пошкоджено обʼєкт енергетичної інфраструктури через падіння уламків та прямі влучання. Без світла залишилися понад 16 500 побутових і 800 юридичних споживачів.

В області ввели графіки аварійних та спеціальних відключень. Енергетики працюють над відновленням. Також пошкоджені приватні будинки. Інформації про постраждалих не надходило.

У Черкаській області, за словами начальника ОВА Ігоря Табурця, уламки збитої ракети пошкодили багатоповерхівку в Каневі — одна людина поранена.

Ворог також цілив по обʼєктах критичної інфраструктури, через що тимчасово перекрили рух греблею ГЕС.

ППО збила 8 БпЛА та одну крилату ракету над регіоном. По медичну допомогу звернулися троє людей. На місцях працюють усі необхідні служби.

За даними Сумської ОВА, унаслідок російських обстрілів поранені троє цивільних — двоє у Миколаївській громаді та один на Конотопщині.

Протягом доби РФ здійснила майже 50 обстрілів по 44 населених пунктах в 11 громадах. Найбільше ударів зафіксували в Сумському та Шосткинському районах.

Атака пошкодила обʼєкти цивільної інфраструктури, зокрема в Білопільській громаді.