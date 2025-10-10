Хлопчик 7 років загинув у Запоріжжі через російську атаку

У ніч проти 10 жовтня росіяни атакували Запоріжжя вісьмома Shahed, п’ятьма ракетами і такою ж кількістю керованих авіаційних бомб. Через обстріл загинув хлопчик 7 років.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Також є четверо поранених. Стан 45-річних чоловіка і жінки оцінюють як важкий. Відомо, що одна людина поранена вибитим склом.

Було кілька хвиль атак: спочатку — Shahed, які протягом години атакували місто, а близько четвертої ранку — керовані авіабомби та крилаті ракети.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Росіяни пошкодили газову інфраструктуру в Запоріжжі, проте тиск в мережі вже стабілізували й люди можуть користуватися газом у звичному режимі.

У Запоріжжі наразі перекрили проїзд по плотині ДніпроГЕС — це попереджувальні заходи. Рух відновлять, щойно дозволить безпекова ситуація.