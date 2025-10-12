Росія вдарила по енергетиці Київщини — постраждали співробітники ДТЕК, є знеструмлення

Уранці неділі, 12 жовтня, під російський обстріл потрапили енергетики у Київській області. Там також знеструмлені три населені пункти.
Про це повідомляють пресслужба ДТЕК та Київська ОВА.
Унаслідок російського удару по одній з підстанцій Бориспільського району поранення отримали двоє енергетиків. Бригада потрапила під атаку ворожого дрона під час відновлювальних робіт, вже після відбою повітряної тривоги.
Попередньо, в одного працівника ДТЕК уламкові поранення голови, грудної клітки, руки та ніг. У іншого — травма вуха, садна рук та ніг. Обидва госпіталізовані.
Крім того, через атаку РФ у Бориспільському районі частково знеструмлено три населені пункти.
Без світла наразі залишаються майже 10 тисяч родин. У Київській ОВА зазначили, що енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.
- Уночі 12 жовтня російські війська також обстріляли обʼєкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури у Донецькій, Чернігівській та Одеській областях — в останній постраждала людина.