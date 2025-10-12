Росіяни вночі атакували енергообʼєкти Донеччини, Одещини та Чернігівщини — постраждала людина

У ніч проти 12 жовтня російські війська знову обстріляли обʼєкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури у трьох областях України.

Про це повідомляє Міненерго.

Зокрема, внаслідок обстрілу знеструмлення фіксують по всій Донецькій області. Фахівці вже почали ремонтні роботи.

Також під атакою опинилися обʼєкти критичної інфраструктури Білгорода-Дністровського, що на Одещині. У низці районів міста немає світла та води. Також постраждала людина.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Олег Кіпер / Одеська ОДА (ОВА)

У регіоні пошкоджено об’єкт газової інфраструктури та надвірну споруду. Там виникли пожежі.

Крім того, влучання відбулось в об’єкт енергоінфраструктури та будівлю районної державної адміністрації.