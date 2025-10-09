В Україні створять Кіберсили ЗСУ — Рада підтримала за основу відповідний законопроєкт

У четвер, 9 жовтня, Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт № 12349 про створення Кіберсил Збройних сил України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За відповідну ініціативу проголосували 255 нардепів.

У пояснювальній записці йдеться, що новий рід військ відповідатиме за кібероборону держави, захист військових і державних інформаційних систем, а також реагування на кібератаки. Кіберсили підпорядковуватимуться безпосередньо головнокомандувачу Збройних сил України. Окремо створюють кіберрезерв — групу підготовлених цивільних фахівців, яких зможуть залучати до виконання завдань у сфері кіберзахисту без проходження повної військової служби.

Створення Кіберсил має наблизити систему оборони України до стандартів НАТО та підсилити захист у цифровому просторі. Їх фінансуватимуть із бюджету Міністерства оборони, також можливе залучення міжнародної технічної допомоги.

Після голосування за основу законопроєкт доопрацюють у комітеті, потім винесуть на друге читання, а після ухвалення в цілому та підпису президента й опублікування він набуде чинності.

Що передувало

Після початку повномасштабної війни кібервійська вже працюють у ЗСУ. За указом президента від 26 серпня 2021 року, рішеннями РНБО та директивами Міністерства оборони й головнокомандувача ЗСУ Кіберсили почали формувати як окремий рід сил української армії.

19 грудня 2024 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12349 «Про Кіберсили Збройних сил України».

20 березня 2025 року його розглянув Комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки і рекомендував до першого читання та прийняття за основу.

Після цього міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ визначили завдання, чисельність і строки формування Командування Кіберсил та підпорядкованих йому військових частин. Відповідальним за створення Кіберсил призначили Головне управління радіоелектронної та кіберборотьби ЗСУ.