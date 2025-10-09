Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Ласло Краснагоркаї

Нобелівську премію з літератури за 2025 рік дали угорському письменнику Ласло Краснагоркаї «за його захопливу та далекоглядну творчість, яка посеред апокаліптичного жаху підтверджує силу мистецтва».

Про це йдеться на сайті премії.

Ласло Краснагоркаї народився 1954 року в маленькому містечку Дьюла на південному сході Угорщини, неподалік від кордону з Румунією. Схожа віддалена сільська місцевість стала сценою для першого роману Краснагоркаї «Сатанинське танго», опублікованого 1985 року, який справив літературний фурор в Угорщині та став проривом автора.

Краснагоркаї називають видатним епічним письменником у традиції Центральної Європи, якій властиві абсурдизм і гротескна надмірність.

«Але в його арсеналі є й інші струни, і невдовзі він звертається на Схід, переймаючи більш споглядальний, тонко вивірений тон. Результатом стає низка творів, натхненних глибокими враженнями від його подорожей до Китаю та Японії», — зазначають автори премії.

Кілька його творів, зокрема романи «Сатананго», або ж «Сатанинське танго» (1985) і «Меланхолія опору» (1989), були екранізовані.

У 2015 році Краснагоркаї отримав Міжнародну Букерівську премію.