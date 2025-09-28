Дрони над Європою, збиття російських літаків-амфібій і масований обстріл України. Головне за тиждень

Цього тижня українські Сили оборони вперше в історії збили російські літаки-амфібії, а невідомі дрони знову залітали в повітряний простір низки країн Європи. Франція визнала державу Палестина, а в Росії помер пропагандист Тигран Кеосаян.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

В Україну залетів угорський дрон

Президент Володимир Зеленський 26 вересня розповів, що українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дрона-розвідника на українсько-угорському кордоні. Попередньо, він міг вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.

Міністерство оборони Угорщини заперечило, що їхні БпЛА залітали в повітряний простір України. А в МЗС України показали на мапі маршрут угорського дрона над Закарпаттям.

Andrii Sybiha / X

Знищення російських літаків

21 вересня бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки «Примари» в окупованому Криму вперше в історії спалили два ворожих літаки-амфібії Бе-12 «Чайка». Вони оснащені дороговартісним обладнанням, щоб виявляти і атакувати підводні човни.

Разом із двома ворожими літаками «Примари» також вчергове атакували багатоцільовий гелікоптер росіян Мі-8.

Вже 25 вересня Сили оборони збили російський літак Су-34, який атакував Запоріжжя керованими авіабомбами.

Дрони над країнами Європи

Цього тижня «невідомі» дрони фіксували в повітряних просторах кількох європейських країн. Зокрема, через це 22 вересня закривалися головні аеропорти столиць Данії та Норвегії.

У ніч проти 26 вересня невідомі дрони помітили над німецькою землею Шлезвіг-Гольштайн — вона межує з Данією. Тоді ж дрони фіксували неподалік від бази ВМС Швеції.

Дві ночі поспіль — 27 і 28 вересня — у Данії безпілотники спостерігали поблизу кількох військових обʼєктів. На тлі цього Данія на кілька днів закрила повітряний простір для цивільних дронів. У цей час у країні проходитиме саміт, у якому візьмуть участь лідери Євросоюзу.

Смерть російського пропагандиста Тиграна Кеосаяна

26 вересня російський пропагандист, телеведучий Тигран Кеосаян помер у віці 59 років.

На початку року його дружина, теж російська пропагандистка Маргарита Сімоньян, писала, що Кеосаян пережив клінічну смерть і був у комі через хворе серце.

Разом зі своєю дружиною Кеосаян активно поширював пропагандистський наратив проти України.

Олександр Косарєв / УНІАН

Вирок вбивці Максима Матерухіна

Шевченківський районний суд Києва 22 вересня визнав підозрюваного ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова винним у вбивстві 15-річного Максима Матерухіна на київському фунікулері.

Його засудили до довічного увʼязнення. Батьки загиблого хлопця вважають це «справедливим вироком».

Визнання Францією держави Палестина

22 вересня президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що його країна офіційно визнає державу Палестину.

Напередодні Палестину визнали Велика Британія, Португалія, Канада та Австралія. Ізраїль це розкритикував.

Масована атака по Україні вночі 28 вересня

Уночі та зранку 28 вересня російська армія атакувала Україну 643 повітряними цілями — це дрони і ракети повітряного та морського базування. У Києві через атаку загинули щонайменше чотири людини, серед них — 12-річна дівчинка.

Зокрема, росіяни влучили в Інститут кардіології — там загинули медсестра і пацієнт. Також пошкоджена будівля посольства Польщі.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Десятки постраждалих є на Київщині та в Запоріжжі, де зруйнована 9-поверхівка.